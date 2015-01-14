FCA GROUP R&D

Übersicht
The project concern the promoter's research and devellopment (R&D) activities for the development of advanced fuel-efficient powertrains and vehicle technology that will be carried out in Italy in the period 2015-2017. Some of the investments concern efficient alternative fuel powertrains (e.g. natural gas) and lightweight materials. The project also includes capital expenditures for advanced machinery and equipment for the production of gasoline/natural gas and diesel engines that will take place in the regions of Campania and Molise.
The objective of the project is the development of technology solutions enabling the increase of environmental (fuel efficiency and noise) and social (safety and connectivity) sustainability of vehicles as well as their affordability.
The project concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. In addition, it concerns some capital expenditures for production facilities. The Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments could fall under Annex II of the EIA Directive, as well as any other environmental details of the project.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.