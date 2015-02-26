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ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/05/2015 : 100.000.000 €
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16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/05/2015
20140677
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME
FINARVEDI SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 227 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of part of the promoter's modernisation programme

The project comprises investment in two of Arvedi's north Italian production sites for the modernisation and downstream extension of production processes, introduction of new products and research and development (R&D) activities in steel products.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns modernisation investment in both plants and R&D that are expected to be carried out in existing facilities. Parts of the investment require an environmental impact assessment (EIA) and a change in the existing site-specific environmental authorisation (AIA).

The promoter has been assessed as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
28/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME
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16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
28 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58672390
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140677
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME - Modifica Impiantistica - Sostituzione Forno Linea 1 con nuovo forno Quantum
Datum der Veröffentlichung
19 Mar 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59249647
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140677
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME - Siderurgica Triestina - Installazione di via Servola 1
Datum der Veröffentlichung
19 Mar 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59231916
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140677
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95063360
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140677
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME
Datenblätter
ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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