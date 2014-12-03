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BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 8.000.000 €
Dänemark : 42.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/05/2015 : 8.000.000 €
12/05/2015 : 42.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB unterstützt Bavarian Nordic bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Ebola und Krebs

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Dezember 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/05/2015
20140665
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE RDI INNOVFIN
BAVARIAN NORDIC A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 128 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project covers the promoter’s research activities in treatment vaccines against infectious diseases and oncology benefiting from the proprietary platform technology of viral vaccines. It covers pre-clinical and clinical trials and the main indications targeted are smallpox, Ebola and respiratory syncytial virus (RSV) for infectious diseases and prostate, colorectal and breast cancer in oncology.

Pharmaceutical research for and clinical development of new therapeutics, including vaccines and diagnostics is one of the most costly and risky activities of knowledge creation. Through its research, development and innovation (RDI) activities, the company is expected to contribute to the competitive search for and generation of new pharmaceutical knowledge in Europe in areas that are important for the improvement of its citizens' health. In particular due to its activities in infectious diseases, it contributes to the potential prevention of future pandemics.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in research and development (R&D) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
14/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB unterstützt Bavarian Nordic bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Ebola und Krebs

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI
Datum der Veröffentlichung
14 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59129593
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140665
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88878564
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140665
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI
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Übersicht
BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE RDI INNOVFIN
Datenblätter
BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB unterstützt Bavarian Nordic bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Ebola und Krebs

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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