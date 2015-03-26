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IFHA II

Unterzeichnung(en)

Betrag
21.697.857,34 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 21.697.857,34 €
Unterzeichnungsdatum
27/10/2015 : 21.697.857,34 €
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Related public register
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IFHA II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 März 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/10/2015
20140660
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Investment Fund for Health in Africa II
PRIVATE ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 22 million
EUR 145 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation consists of a commitment in the IFHA-II Coöperatief U.A. managed by Africa Health Systems Management Company B.V. The fund intends to provide growth equity funding to Sub-Saharan African private companies active in various segments of the healthcare sector, including healthcare clinical services providers, health insurance companies as well as manufacturers and distributors of healthcare products and medical equipment.

The fund will contribute to improving the supply in all segments of the Sub-Saharan African healthcare value chain, resulting in increased availability of reliable quality services through better infrastructure, upgraded facilities and better trained staff, to the benefit of the growing middle class and of the poor.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

To ensure that the project meets the environmental and social standards of the EIB and participating international financial institutions (IFIs), it will be requested that an environmental, social and development management system (ESDMS) is set up to monitor the fund’s investment. During appraisal the Bank’s services will verify the application of the ESDMS and ensure that the projects financed by the fund follow the EIB’s environmental and social principles and standards.

In terms of EIB procurement rules, the fund is considered to be in the private sector. The Bank will be entitled to assess whether projects which the fund supports apply competitive tender principles and adequate criteria of economy/efficiency, and that contracts are not negotiated with discrimination based on the country of origin.

Weitere Unterlagen
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IFHA II
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IFHA II
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60102488
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140660
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IFHA II
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Übersicht
Investment Fund for Health in Africa II
Datenblätter
IFHA II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen