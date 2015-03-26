Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The proposed operation consists of a commitment in the IFHA-II Coöperatief U.A. managed by Africa Health Systems Management Company B.V. The fund intends to provide growth equity funding to Sub-Saharan African private companies active in various segments of the healthcare sector, including healthcare clinical services providers, health insurance companies as well as manufacturers and distributors of healthcare products and medical equipment.
The fund will contribute to improving the supply in all segments of the Sub-Saharan African healthcare value chain, resulting in increased availability of reliable quality services through better infrastructure, upgraded facilities and better trained staff, to the benefit of the growing middle class and of the poor.
To ensure that the project meets the environmental and social standards of the EIB and participating international financial institutions (IFIs), it will be requested that an environmental, social and development management system (ESDMS) is set up to monitor the fund’s investment. During appraisal the Bank’s services will verify the application of the ESDMS and ensure that the projects financed by the fund follow the EIB’s environmental and social principles and standards.
In terms of EIB procurement rules, the fund is considered to be in the private sector. The Bank will be entitled to assess whether projects which the fund supports apply competitive tender principles and adequate criteria of economy/efficiency, and that contracts are not negotiated with discrimination based on the country of origin.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.