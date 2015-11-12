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UK POWER NETWORKS - RIIO-ED1 NETWORKS UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
623.194.920,58 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 623.194.920,58 €
Energie : 623.194.920,58 €
Unterzeichnungsdatum
10/02/2017 : 58.623.519,76 €
10/02/2017 : 58.623.519,76 €
10/02/2017 : 58.623.519,76 €
22/02/2016 : 102.245.568,3 €
22/02/2016 : 134.197.308,39 €
22/02/2016 : 210.881.484,61 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 November 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/02/2016
20140659
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UK POWER NETWORK - RIIO-ED1 NETWORKS UPGRADE
UK Power Networks
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 708 million (GBP 500 million)
EUR 1699 million (GBP 1200 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Renovating and reinforcing the electricity distribution networks throughout the London area, eastern England and south-eastern England

Distribution network upgrade, expansion and improvement.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The majority of the project will concern the implementation of high, medium and low-voltage schemes that are expected to have minimal environmental impact. Some of the high-voltage project schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive thus requiring a review by the competent authority with due regard to the necessity for an environmental and biodiversity assessment. The environmental aspects of the project will be appropriately assessed as part of the Bank's appraisal process.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

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Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UK POWER NETWORKS - RIIO-ED1 NETWORKS UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64466955
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140659
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UK POWER NETWORKS - RIIO-ED1 NETWORKS UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
154571647
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140659
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
UK POWER NETWORK - RIIO-ED1 NETWORKS UPGRADE
Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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