EUROPEAN SMES EXPORT FUNDING PLATFORM

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Credit line for Northstar Europe SA, an export buyers' platform located in Luxembourg, supporting European SMEs and small Mid-caps exporting high-tech production equipment mainly outside the EU.
The final beneficiaries for this operation are European SME and mid-cap exporters as well as importers in overseas markets. The advantage of buyer export credits to exporter SMEs is that they can promote exports by enabling funding to their end-clients. There is no recourse to the exporter SMEs on the underlying export buyers' loans. This is generally considered a key success factor to sell abroad sophisticated and relatively expensive equipment. For importers, buyers' credit allows existing credit lines with their local commercial banks to be preserved and used for standard financing requirements such as working capital. The proposed operation fulfils an identified market gap (as documented by the EU Council Working Group on Export Credits) as neither commercial banks nor public promotional banks in most EU member countries are currently capable of providing small credit buyer credits below EUR 5m.
Potential environmental & social risks identified at appraisal will be mitigated by adapting the contract and/or side-letter with allocation conditions pertinent for this promoter and regions of the final beneficiaries in line with requirements in the relevant EU Directives.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. However, the operation will be limited to private sector entities only. Consequently, there are no public-procurement-related concerns.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.