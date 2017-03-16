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AEP ABIDJAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Côte d'Ivoire : 35.000.000 €
Wasser, Abwasser : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2017 : 35.000.000 €
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Related public register
20/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEP ABIDJAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2017
20140649
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AEP ABIDJAN
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 70 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Renforcement du réseau de desserte d'eau potable de la ville d'Abidjan dans le cadre du programme d'investissements prioritaires pour l'augmentation des capacités d'approvisionnement en eau potable d'Abidjan

Le projet vise à améliorer la qualité du système d'alimentation en eau potable de 965 000 personnes dont 680 000 sont des usagers existants et 285 000 seront nouvellement raccordées. Le renforcement des infrastructures de base aura un impact significatif sur la structure économique de la ville, en favorisant un meilleur cadre de développement de l'industrie, du commerce et du secteur privé local.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet aura un impact social bénéfique pour la population d'Abidjan. Il augmentera la qualité du service et la renforcera face à la croissance de la population. Il contribuera également à l'amélioration de la santé publique. La conformité du projet avec les principes environnementaux et sociaux de l'UE ainsi que la législation environnementale nationale applicable et les aspects liés à l'adaptation au changement climatique seront vérifiés lors de l'instruction. L'étude environnementale et sociale a été réalisée par le promoteur.

La Banque exigera du promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés est conforme au Guide de passation des marchés de la Banque. Le projet étant prévu en financement parallèle, cette règle d'appliquera seulement aux composantes financées par la Banque.

Weitere Unterlagen
20/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEP ABIDJAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEP ABIDJAN
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73783976
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140649
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Côte d'Ivoire
Öffentlich zugänglich
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20/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEP ABIDJAN
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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