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UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
365.697.607,75 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 365.697.607,75 €
Bildung : 365.697.607,75 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2015 : 162.999.185 €
24/02/2016 : 202.698.422,75 €
Andere Links
Related public register
03/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEPLOYMENT
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Das UCL vereinbart Darlehen über 280 Millionen Pfund Sterling mit der EIB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2015
20140639
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEVELOPMENT
UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 396 million (GBP 280 million)
EUR 812 million (GBP 574 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance renovation and extension of certain buildings on University College London's (UCL's) existing Bloomsbury campus, and the first phase in the development of a new 50 000 m2 campus at UCL East. This will be a multi-discipline campus, including experimental engineering and design, laboratories and research facilities, and aiming to foster innovation, new insights and new industries.

The proposed project is designed to help University College London contribute to the common European Higher Education Area and the European Research Area by strengthening its teaching and research capabilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities and research institutions are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will check during appraisal the screening decision of the competent authority and whether an EIA is required.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC) and Regulation (EU) No 1336/2013), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
03/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEPLOYMENT
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEVELOPMENT
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Das UCL vereinbart Darlehen über 280 Millionen Pfund Sterling mit der EIB

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEPLOYMENT
Datum der Veröffentlichung
3 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61143999
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140639
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174716130
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140639
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
03/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEPLOYMENT
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEVELOPMENT
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Übersicht
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Datenblätter
UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Das UCL vereinbart Darlehen über 280 Millionen Pfund Sterling mit der EIB

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen