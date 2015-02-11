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OXFORD UNIVERSITY RESEARCH & TEACHING EXCELLENCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
278.823.365,4 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 278.823.365,4 €
Bildung : 278.823.365,4 €
Unterzeichnungsdatum
8/07/2015 : 278.823.365,4 €
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21/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OXFORD UNIVERSITY RESEARCH & TEACHING EXCELLENCE
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - OXFORD UNIVERSITY RESEARCH & TEACHING EXCELLENCE
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Universität Oxford erhält das größte, jemals von der EIB an eine Hochschule vergebene Darlehen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/07/2015
20140638
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNIVERSITY OF OXFORD – Capital Masterplan Phase 1
UNIVERSITY OF OXFORD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 200 million
GBP 425 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Capital Masterplan aims to meet the changing patterns of research and teaching activity that result from changes in the size and shape of the university. Projects financed will include data institutes and infrastructure development on the Old Road Campus site.

The Capital Masterplan will provide high quality modern teaching and office-based research facilities that encourage inter-disciplinary and collaborative work, the development of world-leading medical research facilities alongside operational clinical facilities, and the redevelopment of science buildings to meet demand for state-of-the art laboratory-based teaching and research.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities and research institutions are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA). However, as the project entails the construction of new buildings, it might therefore fall under Annex II of the directive in relation to urban development.
Full environmental details will be assessed during the project due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private organisation not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
21/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OXFORD UNIVERSITY RESEARCH & TEACHING EXCELLENCE
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - OXFORD UNIVERSITY RESEARCH & TEACHING EXCELLENCE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Universität Oxford erhält das größte, jemals von der EIB an eine Hochschule vergebene Darlehen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OXFORD UNIVERSITY RESEARCH & TEACHING EXCELLENCE
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58520394
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140638
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OXFORD UNIVERSITY RESEARCH & TEACHING EXCELLENCE
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134425036
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140638
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - OXFORD UNIVERSITY RESEARCH & TEACHING EXCELLENCE
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Übersicht
UNIVERSITY OF OXFORD – Capital Masterplan Phase 1
Datenblätter
OXFORD UNIVERSITY RESEARCH & TEACHING EXCELLENCE
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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