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KOSICE REGIONAL INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 30.000.000 €
Bildung : 4.200.000 €
Gesundheit : 4.200.000 €
Stadtentwicklung : 4.200.000 €
Verkehr : 17.400.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/11/2016 : 4.200.000 €
11/11/2016 : 4.200.000 €
11/11/2016 : 4.200.000 €
11/11/2016 : 17.400.000 €
Andere Links
Related public register
13/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KOSICE REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Related public register
31/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KOSICE REGIONAL INFRASTRUCTURE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Mai 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/11/2016
20140632
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KOSICE REGIONAL INFRASTRUCTURE II
KOSICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 70 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of a multi-sector investment programme of the Kosice Region in the 2014-2020 EU programming period.

The operation will be a standard regional framework loan supporting public infrastructure and services included in the Slovak operational programmes and/or in the region’s development plan. Investment will include mainly roads but also schemes in the sectors of education, health and social care facilities, culture and tourism. Priority will be given to investments which qualify for EU funds so that the region can maximise use of EU grant support still available from the 2007-2013 programming period. Other similar schemes from the above-mentioned sectors financed from the region´s own budget or benefiting from EU grants in the 2014-2020 period will be also eligible.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-scheme operation classified as a framework loan and some of the schemes may fall under Annex I or Annex II of Directive 2014/52/EU on environmental impact assessment (EIA). Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KOSICE REGIONAL INFRASTRUCTURE II
31/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KOSICE REGIONAL INFRASTRUCTURE II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KOSICE REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68939067
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140632
Sektor(en)
Gesundheit
Bildung
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KOSICE REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
236454903
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140632
Sektor(en)
Gesundheit
Bildung
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KOSICE REGIONAL INFRASTRUCTURE II
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31/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KOSICE REGIONAL INFRASTRUCTURE II
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Übersicht
KOSICE REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Datenblätter
KOSICE REGIONAL INFRASTRUCTURE II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen