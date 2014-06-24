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ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
22.600.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 22.600.000 €
Dienstleistungen : 9.492.000 €
Industrie : 13.108.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/03/2015 : 9.492.000 €
25/03/2015 : 13.108.000 €
Andere Links
Related public register
23/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: Weitere Unterstützung der EIB für städtische Infrastruktur in Oradea

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Januar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/03/2015
20140624
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
MUNICIPALITY OF ORADEA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 23 million
EUR 67 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of EU-funded multi-sector projects promoted by the municipality of Oradea mainly in the sectors of tourism and urban infrastructure. The multi-annual investment programme is expected to be implemented between 2014 and 2016.

The multi-sector schemes to be financed are expected to contribute to the implementation of the urban strategy of the city. The project should also contribute to the overall development of the city and enhancement of business, tourism and living conditions. Furthermore, the project should contribute to reaching an acceptable level of investment quality and economic performance.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-scheme operation and some of the schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives, as transposed into national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: Weitere Unterstützung der EIB für städtische Infrastruktur in Oradea

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
23 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58589729
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140624
Sektor(en)
Industrie
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79763300
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140624
Sektor(en)
Industrie
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
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Übersicht
ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
Datenblätter
ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: Weitere Unterstützung der EIB für städtische Infrastruktur in Oradea

Aktuelles und Storys

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Rumänien: Weitere Unterstützung der EIB für städtische Infrastruktur in Oradea
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23/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen