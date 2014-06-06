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BANK OF GEORGIA LOAN FOR SMES AND MID-CAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Georgien : 40.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/04/2015 : 40.000.000 €
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Georgien: EIB unterstützt KMU- und Midcap-Sektor

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Januar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/04/2015
20140606
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANK OF GEORGIA LOAN FOR SMES AND MID-CAPS
JSC BANK OF GEORGIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a dedicated EIB loan to finance projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and Mid-Caps in Georgia through JSC Bank of Georgia.

The operation aims to support local private sector development, in particular SMEs and Mid-Caps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB carries out thorough due diligence on the intermediary’s capacity and procedures to adhere to the Bank’s standards and rules in administering EIB finance, to ensure compliance of the intermediary’s allocations with the European Union’s social and environmental principles, and where appropriate, public consultation.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
Since eligible final beneficiaries are restricted to 100% private sector entities, no procurement issues are expected at the outset.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Georgien: EIB unterstützt KMU- und Midcap-Sektor

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen