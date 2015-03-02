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DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
32.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 32.500.000 €
Verkehr : 32.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/10/2015 : 7.000.000 €
5/10/2015 : 10.500.000 €
13/01/2017 : 15.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/04/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
Related public register
24/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Kroatien: Bank der EU weitet ihre Präsenz aus und unterstützt den Flughafen von Dubrovnik

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 März 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/10/2015
20140592
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
Dubrovnik Airport d.o.o.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 32 million
EUR 274 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the expansion and upgrade of Dubrovnik Airport. It includes additional passenger terminal and apron capacity, the rehabilitation of the runway and taxiways, the relocation of the fuel farm and a range of other important infrastructure improvements. The project will be co-financed with EU structural funds and JASPERS has assisted the promoter with the preparation of the project and the application for funding.

The project will enable the airport to cater for future growth in traffic and improve safety and service standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC. A full EIA was prepared and a favourable environmental decision granted by the competent authority on 13 October 2014. A certificate has also been issued stating that the project has no adverse impact on sites of nature conservation. The content of both the EIA and the environmental decision will be further reviewed during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
10/04/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
24/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Kroatien: Bank der EU weitet ihre Präsenz aus und unterstützt den Flughafen von Dubrovnik

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
10 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56027960
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140592
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
24 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58610219
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140592
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148271527
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140592
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/04/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
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24/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
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Datenblätter
DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Kroatien: Bank der EU weitet ihre Präsenz aus und unterstützt den Flughafen von Dubrovnik

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen