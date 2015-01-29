TUNNELSICHERHEIT WESTOESTERREICH

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Upgrading of the Arlbergtunnel and the Perjentunnel in line with the EU Tunnel Safety Directive.
The project is embedded into ASFINAG’s 2013-2018 tunnel safety investment programme. It is located on the 62km-long S16 Arlberg Expressway (E60) between Zams (Landeck) and Bludenz. The project has two components: (i) modernisation of the 14km-long bi-directional single-tube Arlberg tunnel, and (ii) the modernisation and upgrading to 2 x 2 tubes standard of the existing bi-directional single-tube Perjen and Lötz tunnels with a total length of 3.2km.
During appraisal the Bank will verify compliance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC as and where appropriate.
The impact of Directive 2004/54/EC on road safety in tunnels, as amended by Regulation (EC) No 596/2009 of 18 June 2009, and of Directive 2008/96/CE on road safety, will be verified as well.
The project’s compliance with the applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC or 2004/18/EC and 2007/66/EC) has been checked.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.