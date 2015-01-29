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TUNNELSICHERHEIT WESTOESTERREICH

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 180.000.000 €
Verkehr : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/09/2015 : 180.000.000 €
Andere Links
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14/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUNNELSICHERHEIT WESTOESTERREICH
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TUNNELSICHERHEIT WESTOESTERREICH

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Januar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/09/2015
20140586
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TUNNELSICHERHEIT WESTOESTERREICH
ASFINAG AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 180 million
EUR 362 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrading of the Arlbergtunnel and the Perjentunnel in line with the EU Tunnel Safety Directive.

The project is embedded into ASFINAG’s 2013-2018 tunnel safety investment programme. It is located on the 62km-long S16 Arlberg Expressway (E60) between Zams (Landeck) and Bludenz. The project has two components: (i) modernisation of the 14km-long bi-directional single-tube Arlberg tunnel, and (ii) the modernisation and upgrading to 2 x 2 tubes standard of the existing bi-directional single-tube Perjen and Lötz tunnels with a total length of 3.2km.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

During appraisal the Bank will verify compliance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC as and where appropriate.
The impact of Directive 2004/54/EC on road safety in tunnels, as amended by Regulation (EC) No 596/2009 of 18 June 2009, and of Directive 2008/96/CE on road safety, will be verified as well.

The project’s compliance with the applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC or 2004/18/EC and 2007/66/EC) has been checked.

Weitere Unterlagen
14/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUNNELSICHERHEIT WESTOESTERREICH
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TUNNELSICHERHEIT WESTOESTERREICH

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUNNELSICHERHEIT WESTOESTERREICH
Datum der Veröffentlichung
14 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59128268
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140586
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TUNNELSICHERHEIT WESTOESTERREICH
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150771066
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140586
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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14/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUNNELSICHERHEIT WESTOESTERREICH
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TUNNELSICHERHEIT WESTOESTERREICH
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Übersicht
TUNNELSICHERHEIT WESTOESTERREICH
Datenblätter
TUNNELSICHERHEIT WESTOESTERREICH

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen