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LYCEES AUVERGNE

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 100.000.000 €
Bildung : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/11/2015 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
09/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES AUVERGNE
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES AUVERGNE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 100 Millionen Euro für die Ausbildung von Jugendlichen in der Region Auvergne
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME LYCEES MULTI-REGIONS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 August 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/11/2015
20140584
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LYCEES AUVERGNE
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 199 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financement du programme pluriannuel d'investissement dans l'enseignement secondaire et supérieur, la formation professionnelle et la culture de la région Auvergne sur la période 2014-2019

Le projet vise à financer à long terme les investissements de sept régions dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. L'objectif est d'améliorer la qualité des infrastructures et d'augmenter l'offre éducative. Le projet contribuera à la qualité de l'enseignement et à réduire le nombre de jeunes quittant l'école prématurément. Il aura un impact important sur la préparation des adolescents à leurs futurs études ou emplois, et la capacité des régions à former des personnels qualifiés afin de mieux répondre aux attentes des entreprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet porte sur la construction de nouveaux bâtiments ainsi que sur l'agrandissement et la rénovation d'établissements d'enseignement secondaire inférieur (lycées) existants. La directive 2011/92/UE ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) pour les établissements scolaires ; toutefois, certains sous-projets pourraient être considérés comme des projets de rénovation urbaine et exiger la réalisation d'une EIE (en vertu de l'annexe II de la directive européenne susmentionnée). Ce point sera examiné lors de l'instruction.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés suivies par le promoteur doivent être conformes aux directives européennes en matière de passation des marchés (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiées par le règlement 1874/2004). Ces procédures seront analysées au cours de l'instruction.

Weitere Unterlagen
09/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES AUVERGNE
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES AUVERGNE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME LYCEES MULTI-REGIONS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 100 Millionen Euro für die Ausbildung von Jugendlichen in der Region Auvergne

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES AUVERGNE
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62893221
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140584
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES AUVERGNE
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133957031
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140584
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
09/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES AUVERGNE
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES AUVERGNE
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Übersicht
LYCEES AUVERGNE
Datenblätter
LYCEES AUVERGNE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 100 Millionen Euro für die Ausbildung von Jugendlichen in der Region Auvergne
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME LYCEES MULTI-REGIONS

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Frankreich: 100 Millionen Euro für die Ausbildung von Jugendlichen in der Region Auvergne
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09/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES AUVERGNE
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PROGRAMME LYCEES MULTI-REGIONS

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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