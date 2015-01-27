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A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
299.420.999,89 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 299.420.999,89 €
Verkehr : 299.420.999,89 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2016 : 299.420.999,89 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: #investEU – KfW IPEX-Bank and EIB finanzieren Neubau eines Abschnitts der Autobahn A6 in Baden-Württemberg

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Januar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2016
20140566
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Widening of a 25.5km section of the A6 motorway between Wiesloch-Rauenberg and Weinsberg (south of Heidelberg, north of Stuttgart) and maintenance of the overall section of 47.1km under a 30-year concession design, build, finance and operate contract (DBFO).
The project includes a 1.3km viaduct which crosses the Neckar Valley.

The main economic benefits will stem from reduced travel times and improved road safety thanks to enhanced road capacity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC. Compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) directive 2001/42/EC, EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/406/EEC will be reviewed at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP - AS Wiesloch/Rauenberg - AS Sinsheim
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP - AS Bad Rappenau–AS Heilbronn - Ausbau auf 6 Fahrstreifen
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Deutschland: #investEU – KfW IPEX-Bank and EIB finanzieren Neubau eines Abschnitts der Autobahn A6 in Baden-Württemberg

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP - AS Wiesloch/Rauenberg - AS Sinsheim
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58469390
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140566
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP - AS Bad Rappenau–AS Heilbronn - Ausbau auf 6 Fahrstreifen
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58467874
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140566
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP - AS Heilbronn - AK Weinsberg
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58469391
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140566
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP
Datum der Veröffentlichung
23 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58574916
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140566
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
250974882
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20140566
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP - AS Wiesloch/Rauenberg - AS Sinsheim
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Übersicht
A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP
Datenblätter
A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen