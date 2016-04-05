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PORTO DI LA SPEZIA - PL

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 30.000.000 €
Verkehr : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/09/2016 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI LA SPEZIA - PL
Related public register
24/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORTO DI LA SPEZIA - PL - INterventi di Riqualificazione e sviluppo del Porto della Spezia - Ambito Omogeneo 5, "Marina Della Spezia", e ambito omogeneo 6, "Porto Mercantile".
Übergeordnetes Projekt
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 April 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/09/2016
20140562
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORTO DI LA SPEZIA - PL
AUTORITA PORTUALE DELLA SPEZIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 43 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is a sub-operation of the TEN-T medium-sized Italian ports programme loan. The works consist of the rail development within the port as detailed in the port's current master plan.

The project will contribute to the development of a core TEN-T port, promotion of sustainable transport and climate action: improving supply chain efficiency and encouraging transfer of freight from road to railway.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An environmental impact assessment (EIA) for the project was undertaken and approved as part of the 2006 port master plan. The approval required a number of issues to be investigated further. This work was completed and final approval was granted in April 2015 for the project railway works.

The promoter is a contracting authority, as referred to in Article 8 of Directive 2004/17/EC governing the procurement and procedures for entities operating in the public sector. Therefore, all contracts financed by means of this project are to be tendered in accordance with this directive, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI LA SPEZIA - PL
24/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORTO DI LA SPEZIA - PL - INterventi di Riqualificazione e sviluppo del Porto della Spezia - Ambito Omogeneo 5, "Marina Della Spezia", e ambito omogeneo 6, "Porto Mercantile".
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI LA SPEZIA - PL
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66396437
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140562
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - PORTO DI LA SPEZIA - PL - INterventi di Riqualificazione e sviluppo del Porto della Spezia - Ambito Omogeneo 5, "Marina Della Spezia", e ambito omogeneo 6, "Porto Mercantile".
Datum der Veröffentlichung
24 May 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65608994
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140562
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI LA SPEZIA - PL
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24/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORTO DI LA SPEZIA - PL - INterventi di Riqualificazione e sviluppo del Porto della Spezia - Ambito Omogeneo 5, "Marina Della Spezia", e ambito omogeneo 6, "Porto Mercantile".
Andere Links
Übersicht
PORTO DI LA SPEZIA - PL
Datenblätter
PORTO DI LA SPEZIA - PL
Übergeordnetes Projekt
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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