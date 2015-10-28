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ENGLAND SOCIAL HOUSING - SOVEREIGN

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.196.804,42 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 175.196.804,42 €
Stadtentwicklung : 175.196.804,42 €
Unterzeichnungsdatum
30/12/2016 : 175.196.804,42 €
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24/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENGLAND SOCIAL HOUSING - SOVEREIGN
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27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENGLAND SOCIAL HOUSING - SOVEREIGN
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Sovereign erhält EIB-Finanzierung für Wohnungsbauprojekt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/12/2016
20140554
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENGLAND SOCIAL HOUSING - SOVEREIGN
SOVEREIGN HOUSING ASSOCIATION LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 208 million (GBP 150 million)
EUR 462 million (GBP 333 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing the construction and retrofitting/refurbishment of social housing estates in the south of England

The project concerns the financing of investments in the social and affordable housing stock of Sovereign, a large not-for-profit registered provider of social housing in England, managing some 36,000 units in the south and south-west of the country, in the years 2015-2019. EIB funding will concern retrofitting/refurbishment and new construction of social and affordable housing and associated infrastructure facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU directives will be verified during appraisal: the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (2001/42/EC), the Habitats Directive (92/43/EEC) and the Birds Directive (2009/147/EC). The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
24/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENGLAND SOCIAL HOUSING - SOVEREIGN
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENGLAND SOCIAL HOUSING - SOVEREIGN
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Vereinigtes Königreich: Sovereign erhält EIB-Finanzierung für Wohnungsbauprojekt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENGLAND SOCIAL HOUSING - SOVEREIGN
Datum der Veröffentlichung
24 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64890991
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140554
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENGLAND SOCIAL HOUSING - SOVEREIGN
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
143460930
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140554
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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