TREVI GROUP R&D II

Übersicht
Funding of Trevi Group research and development (R&D) in the field of innovative drilling technology for the period 2015 to 2018
The project concerns the promoter’s research, development and innovation (RDI) activities to be carried out between 2015 and 2018 within its Divisions Drillmec (design and manufacture of drilling and workover rigs and equipment for onshore and offshore oil & gas applications as well as for geothermal and hydric applications) and Trevi (development of technology and machinery for foundation, tunnelling and soil consolidation). The activities will be mainly carried out by the R&D departments of the two companies in Italy and will involve the development of new technology, machinery and processes.
The promoter’s investments concern research and engineering activities that are expected to be carried out in existing facilities and within the scope and limits for which authorisation has been received. An environmental impact assessment (EIA) would therefore not be required for these activities. However the RDI carried out by Drillmec will result in the construction of five prototypes, whose field testing could fall under Annex II of the EIA Directive. All relevant details, including compliance with the EIA Directive and any other relevant environmental requirements will be reviewed during the due diligence process.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.