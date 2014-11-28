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TREVI GROUP R&D II

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 40.000.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/05/2015 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
01/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TREVI GROUP R&D II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 November 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/05/2015
20140549
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TREVI GROUP R&D II
TREVI - FINANZARIA INDUSTRIALE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 87 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Funding of Trevi Group research and development (R&D) in the field of innovative drilling technology for the period 2015 to 2018

The project concerns the promoter’s research, development and innovation (RDI) activities to be carried out between 2015 and 2018 within its Divisions Drillmec (design and manufacture of drilling and workover rigs and equipment for onshore and offshore oil & gas applications as well as for geothermal and hydric applications) and Trevi (development of technology and machinery for foundation, tunnelling and soil consolidation). The activities will be mainly carried out by the R&D departments of the two companies in Italy and will involve the development of new technology, machinery and processes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter’s investments concern research and engineering activities that are expected to be carried out in existing facilities and within the scope and limits for which authorisation has been received. An environmental impact assessment (EIA) would therefore not be required for these activities. However the RDI carried out by Drillmec will result in the construction of five prototypes, whose field testing could fall under Annex II of the EIA Directive. All relevant details, including compliance with the EIA Directive and any other relevant environmental requirements will be reviewed during the due diligence process.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
01/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TREVI GROUP R&D II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TREVI GROUP R&D II
Datum der Veröffentlichung
1 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58245980
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140549
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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01/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TREVI GROUP R&D II
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Datenblätter
TREVI GROUP R&D II

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen