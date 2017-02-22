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LAO RESILIENT RURAL ROADS

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Laos : 25.000.000 €
Verkehr : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/04/2019 : 5.000.000 €
21/12/2018 : 20.000.000 €
(*) Einschließlich 5.000.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch ASIAN INVESTMENT FACILITY
Andere Links
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29/05/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Environmental and Social Management Framework Executive Summary (ESMF)
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29/05/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Ethnic groups Policy Framework (EGPF)
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29/05/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Resettlement Framework Policy (RFP)
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17/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAO RESILIENT RURAL ROADS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2018
20140548
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LAOS CLIMATE RESILIENT ROAD
MINISTRY OF PUBLIC WORKS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 60 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will contribute to the improvement of the main rural roads in Laos for the purposes of climate resilience and safety.

Rehabilitation of local and district roads, including elevating flood prone road sections, paving road sections with steep slopes and sections passing through large communities, drainage improvement or construction, and slope improvement and stabilization. This is expected to lead to the improvement of climate resilience of the local and district road network in 6 of the 18 provinces of Laos.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The bank will assess the environmental and social (E&S) aspects of the project during appraisal, including environmental impact assessment process and documentation, to ensure adherence to its E&S standards.

The bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
29/05/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Environmental and Social Management Framework Executive Summary (ESMF)
29/05/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Ethnic groups Policy Framework (EGPF)
29/05/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Resettlement Framework Policy (RFP)
17/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAO RESILIENT RURAL ROADS
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Environmental and Social Management Framework Executive Summary (ESMF)
Datum der Veröffentlichung
29 May 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84445775
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140548
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Laos
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Ethnic groups Policy Framework (EGPF)
Datum der Veröffentlichung
29 May 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84449605
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140548
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Laos
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Resettlement Framework Policy (RFP)
Datum der Veröffentlichung
29 May 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84451728
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140548
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Laos
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAO RESILIENT RURAL ROADS
Datum der Veröffentlichung
17 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77606754
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140548
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Laos
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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29/05/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Environmental and Social Management Framework Executive Summary (ESMF)
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17/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAO RESILIENT RURAL ROADS
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Übersicht
LAOS CLIMATE RESILIENT ROAD
Datenblätter
LAO RESILIENT RURAL ROADS

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