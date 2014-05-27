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BERGEN AIRPORT NORWAY

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Norwegen : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/10/2015 : 200.000.000 €
Andere Links
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17/06/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BERGEN AIRPORT NORWAY- Plan Description and Impact Assessment
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23/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BERGEN AIRPORT NORWAY
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BERGEN AIRPORT NORWAY
Zugehörige Pressemitteilungen
Norwegen: Ausbau des Flughafens Bergen schreitet dank EIB voran

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 April 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/10/2015
20140527
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BERGEN AIRPORT NORWAY
AVINOR AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 427 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the expansion and upgrade of Bergen-Flesland Airport (Bergen, BGO) in order to cater for future growth in traffic and to improve passenger service standards. The airport, which is the second busiest airport in Norway, is located 19km south of Bergen city centre, on the west Norwegian coast, and handled 6.2 million passengers in 2014.

The project will provide additional terminal infrastructure and will improve the level of service offered by the existing facilities which are operating above capacity and with many of the airport subsystems heavily congested during peak periods. It includes the construction of a new Terminal 3 and its associated airside and landside facilities, including a light rail station that will improve the public transport link between the airport and the city centre.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A project of this type would normally be classified under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, meaning that the competent authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. This, and the status of any pre-existing development consents, will be reviewed and assessed during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
17/06/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BERGEN AIRPORT NORWAY- Plan Description and Impact Assessment
23/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BERGEN AIRPORT NORWAY
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BERGEN AIRPORT NORWAY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BERGEN AIRPORT NORWAY- Plan Description and Impact Assessment
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59793531
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140527
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
EFTA-Länder
Länder
Norwegen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BERGEN AIRPORT NORWAY
Datum der Veröffentlichung
23 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62066072
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140527
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
EFTA-Länder
Länder
Norwegen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BERGEN AIRPORT NORWAY
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88174144
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140527
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
EFTA-Länder
Länder
Norwegen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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17/06/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BERGEN AIRPORT NORWAY- Plan Description and Impact Assessment
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Datenblätter
BERGEN AIRPORT NORWAY
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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