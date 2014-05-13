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PROCREDIT LOAN FOR SME AND OTHER COP OBJECTIVES

Unterzeichnung(en)

Betrag
170.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 10.000.000 €
Moldau : 10.000.000 €
Nordmazedonien : 10.000.000 €
Georgien : 15.000.000 €
Bosnien und Herzegowina : 15.000.000 €
Rumänien : 20.000.000 €
Serbien : 30.000.000 €
Ukraine : 60.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 170.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/01/2018 : 5.000.000 €
30/11/2017 : 10.000.000 €
11/02/2016 : 10.000.000 €
22/12/2017 : 10.000.000 €
4/04/2016 : 10.000.000 €
14/10/2015 : 15.000.000 €
19/10/2017 : 20.000.000 €
7/06/2017 : 30.000.000 €
26/10/2017 : 60.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 März 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/10/2015
20140513
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PROCREDIT LOAN FOR SME AND PRIORITY PROJECTS II
PROCREDIT BANK SHA (ALBANIA), PROCREDIT BANK DD (BOSNIA AND HERZEGOVINA), PROCREDIT BANK SHA (KOSOVO), PROCREDIT BANK AD BEOGRAD (SERBIA), PROCREDIT BANK AD SKOPJE (FYROM), PROCREDIT BANK (SA) ROMANIA, PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD (BULGARIA), PROCREDIT BANK GEORGIA JSC (GEORGIA), BANCA COMERCIALA PROCREDIT BANK SA (MOLDOVA), PROCREDIT BANK JSC (UKRAINE)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 170 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for small and medium-sized projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs), Mid-Caps and other private or public sector entities

Financing of small and medium-sized projects carried out by SMEs, Mid-Caps, public sector entities and other beneficiaries in EIB-eligible sectors of the economy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediary will undertake to promote compliance of the sub-projects with relevant national and EU law as appropriate.

The financial intermediaries will be requested to ensure compliance of sub-projects with EU directives, as and where applicable.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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