M11 GOREY TO ENNISCORTHY MOTORWAY

Übersicht
The project involves the construction of about 40 km of new roads. The project is exclusively greenfield. It will include 27 km of standard motorway (M11 route), approximately 0.6 km of Type 3 dual carriageway (N11 route), 4 km of Type 2 dual carriageway (N80 Link route) and 8 kilometres of standard single carriageway (N30 route).
Sustainable transport - urban and inter-urban
The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, hence an EIA was done and will be checked during appraisal. In addition the Bank will confirm whether a separate strategic environmental assessment (SEA), in accordance with Directive 2001/42/EC, has been done for the project. Compliance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (79/409/EEC) will be examined during appraisal to determine the project impact. The promoter has advised that the site intersects one Natura 2000 area via a 154m bridge over the river Slaney. Final environmental and planning approval has been given (An Bord Pleanala). These and other aspects will be checked during the appraisal process.
The project is expected to be procured as a public-private partnership (PPP). The PPP company will be responsible for designing, building, financing and operating the investment. The public promoter, the National Roads Authority (NRA), will select the PPP company through an international procurement procedure, which started in July 2013 (with an advertisement in the Official Journal of the EU) and is expected to be completed in May 2015. The procedures and compliance with Directive 2004/18/EC will be determined during the appraisal process.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.