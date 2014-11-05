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EU FUNDS GALICIA CO-FINANCING 2014-2020

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 400.000.000 €
Stadtentwicklung : 6.800.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 6.800.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 36.000.000 €
Energie : 40.000.000 €
Wasser, Abwasser : 40.800.000 €
Industrie : 54.400.000 €
Müllbeseitigung : 95.200.000 €
Dienstleistungen : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/01/2015 : 6.800.000 €
21/01/2015 : 6.800.000 €
21/01/2015 : 36.000.000 €
21/01/2015 : 40.000.000 €
21/01/2015 : 40.800.000 €
21/01/2015 : 54.400.000 €
21/01/2015 : 95.200.000 €
21/01/2015 : 120.000.000 €
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05/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS GALICIA CO-FINANCING 2014-2020
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11/05/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS GALICIA CO-FINANCING 2014-2020 - SEA - European Regional Development Fund
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB stellt 400 Millionen Euro für Schlüsselinvestitionen in Galicien bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 November 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/01/2015
20140487
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EU FUNDS GALICIA CO-FINANCING 2014-2020
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of priority investments from the Regional Operational and Rural Development Programmes and other eligible investments supported by Galician Smart Strategy RIS3 and not financed by EU funds

Climate Action (transversal)
Knowledge Economy
Support for renewal and regeneration (incl. Health) in rural and urban areas
SME (including Mid-Caps)
Environmental Protection

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Galicia, as a Spanish region, is subject to national environmental legislation transposing the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC. The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details to be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

Weitere Unterlagen
05/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS GALICIA CO-FINANCING 2014-2020
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS GALICIA CO-FINANCING 2014-2020
Datum der Veröffentlichung
5 Feb 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57328031
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140487
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Müllbeseitigung
Energie
Dienstleistungen
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS GALICIA CO-FINANCING 2014-2020 - SEA - European Regional Development Fund
Datum der Veröffentlichung
11 May 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65102006
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140487
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Müllbeseitigung
Energie
Dienstleistungen
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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