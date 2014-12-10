Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
133.207.391,79 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 133.207.391,79 €
Industrie : 133.207.391,79 €
Unterzeichnungsdatum
28/05/2015 : 133.207.391,79 €
Andere Links
Related public register
14/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MODERNISATION PROGRAMME - Second Granulation Line Tarnow
Related public register
28/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MODERNISATION PROGRAMME - Construction of the Polyamide (PA6) Plant
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB und EBWE sichern Grupa Azoty die Finanzierung ihrer Expansion

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Dezember 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/05/2015
20140486
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MODERNISATION PROGRAMME
Private company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments aiming to expand and improve the efficiency of the production cycle in existing fertilisers and chemicals plants

This is an extensive long-term investment programme to modernise and optimise both process and product performance, while enabling more efficient consumption of energy and raw materials. These measures will contribute to strengthening the company’s position, especially on the Polish market, by expanding its product portfolio of fertilisers and plastics to higher value-added products, to adapt to changing demand and become more market-oriented. The project is located in less-developed EU regions, and is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions (Economic and Social Cohesion).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Four of the five components fall under Annex II of Directive 2011/92/EU; environmental impact assessments (EIA) were requested. The EIA for one component has been established and is currently under public consultation. The EIAs for the 3 other components are still to be established.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement. Procedures followed will be verified during appraisal.

Weitere Unterlagen
14/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MODERNISATION PROGRAMME - Second Granulation Line Tarnow
28/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MODERNISATION PROGRAMME - Construction of the Polyamide (PA6) Plant
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB und EBWE sichern Grupa Azoty die Finanzierung ihrer Expansion

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - MODERNISATION PROGRAMME - Second Granulation Line Tarnow
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56491338
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140486
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
28 Mar 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58199131
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140486
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - MODERNISATION PROGRAMME - Construction of the Polyamide (PA6) Plant
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59960393
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140486
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184774593
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140486
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MODERNISATION PROGRAMME - Second Granulation Line Tarnow
Related public register
28/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MODERNISATION PROGRAMME - Construction of the Polyamide (PA6) Plant
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME
Andere Links
Übersicht
MODERNISATION PROGRAMME
Datenblätter
GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB und EBWE sichern Grupa Azoty die Finanzierung ihrer Expansion

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB und EBWE sichern Grupa Azoty die Finanzierung ihrer Expansion
Andere Links
Related public register
14/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MODERNISATION PROGRAMME - Second Granulation Line Tarnow
Related public register
28/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MODERNISATION PROGRAMME - Construction of the Polyamide (PA6) Plant
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen