GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME

Übersicht
Investments aiming to expand and improve the efficiency of the production cycle in existing fertilisers and chemicals plants
This is an extensive long-term investment programme to modernise and optimise both process and product performance, while enabling more efficient consumption of energy and raw materials. These measures will contribute to strengthening the company’s position, especially on the Polish market, by expanding its product portfolio of fertilisers and plastics to higher value-added products, to adapt to changing demand and become more market-oriented. The project is located in less-developed EU regions, and is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions (Economic and Social Cohesion).
Four of the five components fall under Annex II of Directive 2011/92/EU; environmental impact assessments (EIA) were requested. The EIA for one component has been established and is currently under public consultation. The EIAs for the 3 other components are still to be established.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement. Procedures followed will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.