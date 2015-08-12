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MOLDOVA SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Moldau : 25.000.000 €
Müllbeseitigung : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/10/2019 : 25.000.000 €
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09/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOLDOVA SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN
Story zum Projekt
Fähigkeiten, Wissen, Tools: Im Einsatz für unsere größte Ressource

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 August 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/10/2019
20140483
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MOLDOVA SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN
REPUBLICA MOLDOVA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns the implementation of solid waste sector projects throughout Moldova, supporting the Waste Management Strategy of the Republic of Moldova 2013-2027.

The project will contribute to the development of environmental infrastructure in the sector of solid waste management and will aim to reduce adverse impacts on the environment and public health from current sub-standard systems and facilities,as well as reducing the emissions of greenhouse gases from dumpsites, thereby diminishing the negative impacts of climate change.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to result in an overall positive impact on the environment and public health, by improving waste collection, treatment and disposal services and facilities in Moldova. The project will also contribute to climate change mitigation by reducing greenhouse gases emissions from dumpsites and landfills and potentially by diverting biodegradable waste from landfills.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Weitere Unterlagen
09/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOLDOVA SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOLDOVA SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62884912
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140483
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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