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JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY

Unterzeichnung(en)

Betrag
165.631.469,98 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 165.631.469,98 €
Industrie : 165.631.469,98 €
Unterzeichnungsdatum
12/06/2015 : 165.631.469,98 €
Andere Links
Related public register
04/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/06/2015
20140469
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
JOHNSON MATTHEY PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of research and development (R&D) activities mainly in the field of emission-control technologies and materials science.

The project concerns the promoter’s research and development operational expenditures in the UK carried out at the promoter’s existing facilities in Sonning Common, Billingham and Royston. The R&D activities will focus on environmental catalysts and technology, process catalysts and technology, fuel cells and batteries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes R&D activities that are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an EIA. Full environmental details will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
04/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
Datum der Veröffentlichung
4 Jun 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59535807
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140469
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
89012675
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140469
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
04/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
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JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
Datenblätter
JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen