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SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 80.000.000 €
Bildung : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2014 : 80.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2014
20140454
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
LANDESHAUPTSTADT POTSDAM
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 160 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

New construction of primary and secondary schools, including sports facilities, in the city of Potsdam.

The project concerns the construction of three new primary schools and three new secondary schools, the extension and transformation of an existing secondary school and the rehabilitation, extension and new construction of several school sports facilities in the city of Potsdam, the capital of the German Region (Land) of Brandenburg.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schools are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessement (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The public building will be required to at least meet the relevant national targets on energy efficiency. The energy efficiency of the facilities and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC, amending Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57254623
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140454
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165097306
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140454
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
Andere Links
Übersicht
SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
Datenblätter
SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen