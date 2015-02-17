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PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 60.000.000 €
Verkehr : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/06/2015 : 60.000.000 €
Andere Links
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16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1 - Modernisation of the Warsaw Railway Node
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20/07/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/06/2015
20140434
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 232 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation of the Warsaw railway node, phase 1: railway lines Warszawa Wlochy - Grodzisk Mazowiecki and Warszawa Golabki/ Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdanska.

The project will help remove bottlenecks and increase capacity, primarily through the removal of speed restrictions and signalling improvements. In addition to the benefits of improving these sections themselves, the project will also allow for traffic to be temporarily diverted from the main Warsaw axis Warszawa Zachodnia – Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia in order to proceed with the works on this line.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is subdivided into several components and EIA requirements may vary depending on the component. The main components fall under Annex II of the EIA Directive and were screened in. The EIAs, the development consents and the screening out decisions are to be reviewed during appraisal. The project’s potential impacts on protected areas and species, in accordance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC), are to be appraised further.

The promoter is a public contracting authority subject to the provisions of the relevant Directives. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1 - Modernisation of the Warsaw Railway Node
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1 - Development of the Warszawa Gdanska Station
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1
20/07/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1 - Modernisation of the Warsaw Railway Node
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58088131
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140434
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1 - Development of the Warszawa Gdanska Station
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58134775
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140434
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151010910
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140434
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54245271
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140434
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1 - Modernisation of the Warsaw Railway Node
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Andere Links
Übersicht
PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1
Datenblätter
PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen