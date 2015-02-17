PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1

Übersicht
Modernisation of the Warsaw railway node, phase 1: railway lines Warszawa Wlochy - Grodzisk Mazowiecki and Warszawa Golabki/ Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdanska.
The project will help remove bottlenecks and increase capacity, primarily through the removal of speed restrictions and signalling improvements. In addition to the benefits of improving these sections themselves, the project will also allow for traffic to be temporarily diverted from the main Warsaw axis Warszawa Zachodnia – Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia in order to proceed with the works on this line.
The project is subdivided into several components and EIA requirements may vary depending on the component. The main components fall under Annex II of the EIA Directive and were screened in. The EIAs, the development consents and the screening out decisions are to be reviewed during appraisal. The project’s potential impacts on protected areas and species, in accordance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC), are to be appraised further.
The promoter is a public contracting authority subject to the provisions of the relevant Directives. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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