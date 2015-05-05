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PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/11/2015 : 200.000.000 €
Andere Links
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14/07/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ
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28/08/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Mai 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2015
20140433
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PLK RAIL MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 650 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation of the railway line between Warsaw and Poznan, forming 235 km of the core TEN-T network in Poland

The project will complement the modernisation of the line that has been ongoing over the past decade. With the exception of European Rail Traffic Management System (ERTMS) implementation, which will be the subject of a separate project, the project will bring the section into conformity with the requirements applicable to the TEN-T core network. In particular, the works will include removing some speed limitations, improving drainage, increasing the capacity of the electrical energy supply system, modernisation of signalling systems and improvements to accessibility of the stations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and was screened in. The EIA and the development consents are to be reviewed during appraisal. The project’s potential impact on protected areas and species, in accordance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC), are to be appraised further.

The promoter is a contracting entity subject to public procurement rules. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
14/07/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ
28/08/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ
Datum der Veröffentlichung
14 Jul 2015
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58942446
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140433
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ
Datum der Veröffentlichung
28 Aug 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61013447
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140433
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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14/07/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ
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28/08/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ
Andere Links
Übersicht
PLK RAIL MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ
Datenblätter
PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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