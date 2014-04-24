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EC-EIB SME INITIATIVE SPAIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.974.461.538,46 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 1.974.461.538,46 €
Durchleitungsdarlehen : 1.974.461.538,46 €
Unterzeichnungsdatum
26/01/2015 : 1.974.461.538,46 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/01/2015
20140424
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SME INITIATIVE SPAIN
Kingdom of Spain
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1974 million
EUR 6000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loans and guarantees for financing small and medium sized investment promoted by SMEs.

The SME Initiative in Spain is expected to make a significant contribution to sustainable growth and employment through the facilitation of credit at attractive terms. It aims to enhance the Bank’s support to the economic development of SMEs in Spain. The initiative involves collaboration between the European Commission with the EIB Group, the Spanish national authority of structural funds and a selected number of Spanish regions. Given the expected contribution of the EU programme Horizon 2020, it is expected that the SME Initiative Spain will also benefit research, development and innovation projects carried out by SMEs in line with the Horizon 2020 eligibility criteria.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen