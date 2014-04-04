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BREITBAND NIEDERSACHSEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 150.000.000 €
Telekommunikation : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2015 : 150.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 November 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2015
20140404
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BREITBAND NIEDERSACHSEN
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The investment programme relates to the roll-out of several passive fibre access infrastructures in Lower Saxony (Niedersachsen).

The project will provide high-speed fixed broadband telecom services to residential and business users in uncovered rural areas. The passive infrastructures will be promoted and owned by districts (Landkreise) and operated by private companies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre roll-out) do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impact on protected flora and fauna (in accordance with the Habitats Directive 92/43/EC and Birds Directive 2009/147/EC).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable national and EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or, depending on the promoter, 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
17/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BREITBAND NIEDERSACHSEN
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BREITBAND NIEDERSACHSEN
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BREITBAND NIEDERSACHSEN
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57918401
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140404
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BREITBAND NIEDERSACHSEN
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
183770029
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140404
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
BREITBAND NIEDERSACHSEN
Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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