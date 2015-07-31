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EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PT)

Unterzeichnung(en)

Betrag
750.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 750.000.000 €
Müllbeseitigung : 15.000.000 €
Industrie : 28.125.000 €
Energie : 37.500.000 €
Verkehr : 37.500.000 €
Wasser, Abwasser : 60.000.000 €
Gesundheit : 75.000.000 €
Dienstleistungen : 75.000.000 €
Bildung : 90.000.000 €
Stadtentwicklung : 159.375.000 €
Durchleitungsdarlehen : 172.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2022 : 4.000.000 €
1/08/2016 : 5.000.000 €
28/07/2023 : 6.000.000 €
23/12/2022 : 7.500.000 €
1/08/2016 : 9.375.000 €
23/12/2022 : 10.000.000 €
23/12/2022 : 10.000.000 €
28/07/2023 : 11.250.000 €
1/08/2016 : 12.500.000 €
1/08/2016 : 12.500.000 €
28/07/2023 : 15.000.000 €
28/07/2023 : 15.000.000 €
23/12/2022 : 16.000.000 €
1/08/2016 : 20.000.000 €
23/12/2022 : 20.000.000 €
23/12/2022 : 20.000.000 €
28/07/2023 : 24.000.000 €
23/12/2022 : 24.000.000 €
1/08/2016 : 25.000.000 €
1/08/2016 : 25.000.000 €
28/07/2023 : 30.000.000 €
1/08/2016 : 30.000.000 €
28/07/2023 : 30.000.000 €
28/07/2023 : 36.000.000 €
23/12/2022 : 42.500.000 €
23/12/2022 : 46.000.000 €
1/08/2016 : 53.125.000 €
1/08/2016 : 57.500.000 €
28/07/2023 : 63.750.000 €
28/07/2023 : 69.000.000 €
Andere Links
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29/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PT)
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04/01/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PT)- Link to all NTSs of SEAs
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Portugal: EIB-Darlehen von 750 Millionen Euro für vorrangige Investitionsvorhaben in Portugal
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/08/2016
20140399
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PT)
REPÚBLICA PORTUGUESA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 750 million
EUR 21460 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing with EU structural funds and investment funds of priority investments in the Republic of Portugal in the 2014-2020 programming period.

It is expected that this new structural programme loan (SPL) will support all operational programmes, in line with EIB eligibility. In terms of added value, the approval of the project at a much earlier stage of the programming cycle than its predecessor will have a positive impact in the acceleration of the programme as it provides the necessary co-financing to the government. Timing is important -- a lesson learned from the ongoing operation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project refers to a multi-sector multi-scheme operation classified as a structural programme loan (SPL) and some of the schemes are likely to fall under Annex I or Annex II of Directive 2011/92/EU. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law. All schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
29/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PT)
04/01/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PT)- Link to all NTSs of SEAs
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PT)
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64447128
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140399
Sektor(en)
Energie
Gesundheit
Industrie
Bildung
Durchleitungsdarlehen
Verkehr
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Dienstleistungen
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PT)- Link to all NTSs of SEAs
Datum der Veröffentlichung
4 Jan 2016
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63825424
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140399
Sektor(en)
Energie
Gesundheit
Industrie
Bildung
Durchleitungsdarlehen
Verkehr
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Dienstleistungen
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen