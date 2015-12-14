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CAMPUS STRASBOURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 90.000.000 €
Bildung : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/10/2016 : 90.000.000 €
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24/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS STRASBOURG
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Caisse des Dépôts finanzieren die Operation Campus in Straßburg mit 150 Millionen Euro
Übergeordnetes Projekt
OPERATION CAMPUS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Dezember 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/10/2016
20140392
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAMPUS STRASBOURG
UNIVERSITE DE STRASBOURG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
EUR 196 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Opérations d'investissement portées par l'Université de Strasbourg dans le cadre de l'Opération Campus.

Les objectifs du projet sont : (i) l'amélioration des conditions de travail des chercheurs ; (ii) l'amélioration de l'accueil des chercheurs et des personnels ; (iii) l'accroissement du nombre de logements étudiants ; (iv) l'amélioration de la vie étudiante (restauration et installations sportives) ; (v) l'amélioration des conditions d'enseignement et d'études, avec la réfection des salles d'enseignement et la reconstruction de la bibliothèque universitaire ; et (vi) la rénovation thermique, la mise aux normes et l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La directive 2011/92/UE ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les établissements d'enseignement. Certains sous-projets peuvent être considérés comme des projets de rénovation urbaine (annexe II de la directive européenne). Ce point sera étudié en détail lors de l'évaluation. Il se peut que des sous-projets tiennent compte de normes très élevées d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement ou de développement durable. Ces projets seront probablement répertoriés sous la démarche haute qualité environnementale (HQE) et d'autres sous la certification bâtiments basse consommation (BBC) ou bâtiment à énergie positive (BEPOS). Les impacts sur les sites naturels seront vérifiés lors de l'évaluation.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés utilisées par le promoteur doivent se conformer aux directives communautaires sur les marchés publics (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiée par le règlement 1874/2004). Les procédures seront analysées lors des évaluations.

Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
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OPERATION CAMPUS
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS STRASBOURG
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64301544
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140392
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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