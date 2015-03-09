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OULU UNIVERSITY HOSPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
240.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 240.000.000 €
Gesundheit : 240.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2015 : 75.000.000 €
22/05/2017 : 80.000.000 €
15/05/2019 : 85.000.000 €
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11/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OULU UNIVERSITY HOSPITAL
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB unterstützt Modernisierung der Universitätsklinik Oulu

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 März 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2015
20140391
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OULU UNIVERSITY HOSPITAL
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMAE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments related to the expansion, renovation and improvement of the Oulu University Hospital in Finland.

To ensure the hospital’s future as one of the leading university hospitals in the country, the district approved in June 2013 a long-term investment plan for the further development of the existing facilities until 2030.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify the screening decision of the competent authority during appraisal and whether an EIA is required. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
11/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OULU UNIVERSITY HOSPITAL
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB unterstützt Modernisierung der Universitätsklinik Oulu

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OULU UNIVERSITY HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61286270
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140391
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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