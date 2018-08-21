Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
133.966.000 €
Länder
Sektor(en)
Malawi : 133.966.000 €
Verkehr : 133.966.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/09/2022 : 38.466.000 €
22/10/2019 : 95.500.000 €
(*) Einschließlich 38.466.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch AFRICA INVESTMENT PLATFORM
Andere Links
Related public register
21/08/2018 - Umsiedlungsplan - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Action Plan - Karonga-Songwe
Related public register
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Management Framework
Related public register
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Management Framework
Related public register
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Impact Assessment Report - Karonga Songwe Road Project - Section M1
Related public register
16/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/03/2020 - Umsiedlungsplan - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/03/2020 - Umsiedlungsplan - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/10/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kamuzu International Airport to Mzimba
Related public register
14/10/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kacheche to Chiweta
Zugehörige Pressemitteilungen
Malawi: EIB vergibt 95 Millionen Euro für die Sanierung der Straße M001

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/10/2019
20140373
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
ROADS AUTHORITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 192 million
EUR 247 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a multi-scheme road operation for the rehabilitation of about 347 km of the single carriageway M1 road in Malawi with no changes to the existing alignment. The project includes the civil works along five distinct road sections identified from north to south as follows: Karonga-Songwe (46km); Kecheche-Chiweta (66km); Jenda-Mzimba (47km); Kasungu-Jenda (86km); Kamuzu International Airport (KIA) - Kasungu (102 km), in addition two technical assistance components are included for project implementation and monitoring during the project cycle.

The objective of the project is to improve food security, access to trade and essential services through the provision of basic road infrastructure by providing a reliable and durable M1 road integrated into the Common Market for Eastern & Southern Africa (COMESA) North-South Corridor. The project is expected to increase the traffic safety and security of the M1 road.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The main environmental and social impacts for the project include resettlement of households and businesses, vegetation loss and increased safety risks and nuisance to the public during construction. Preliminary assessments have not indicated the presence of threatened species in the area of the road corridor and, given that this is an existing road corridor, the overall impact on fauna and flora is considered low with the implementation of mitigation and compensatory measures. The residual impact after compensatory and mitigating measures is expected to be limited and adequately addressed in the project's management plans.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Weitere Unterlagen
21/08/2018 - Umsiedlungsplan - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Action Plan - Karonga-Songwe
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Management Framework
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Management Framework
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Impact Assessment Report - Karonga Songwe Road Project - Section M1
16/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
14/03/2020 - Umsiedlungsplan - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
14/03/2020 - Umsiedlungsplan - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
14/10/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kamuzu International Airport to Mzimba
14/10/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kacheche to Chiweta
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Malawi: EIB vergibt 95 Millionen Euro für die Sanierung der Straße M001

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umsiedlungsplan - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Action Plan - Karonga-Songwe
Datum der Veröffentlichung
21 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86164206
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20140373
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Management Framework
Datum der Veröffentlichung
21 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86164302
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140373
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Management Framework
Datum der Veröffentlichung
21 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86169803
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140373
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Impact Assessment Report - Karonga Songwe Road Project - Section M1
Datum der Veröffentlichung
21 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86169930
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140373
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85687364
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140373
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Datum der Veröffentlichung
14 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124782065
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20140373
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Datum der Veröffentlichung
14 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126979856
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20140373
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kamuzu International Airport to Mzimba
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157358099
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140373
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kacheche to Chiweta
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157347788
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140373
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
21/08/2018 - Umsiedlungsplan - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Action Plan - Karonga-Songwe
Related public register
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Management Framework
Related public register
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Management Framework
Related public register
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Impact Assessment Report - Karonga Songwe Road Project - Section M1
Related public register
16/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/03/2020 - Umsiedlungsplan - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/03/2020 - Umsiedlungsplan - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/10/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kamuzu International Airport to Mzimba
Related public register
14/10/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kacheche to Chiweta
Andere Links
Übersicht
MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Datenblätter
MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Zugehörige Pressemitteilungen
Malawi: EIB vergibt 95 Millionen Euro für die Sanierung der Straße M001

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Malawi: EIB vergibt 95 Millionen Euro für die Sanierung der Straße M001
Andere Links
Related public register
21/08/2018 - Umsiedlungsplan - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Action Plan - Karonga-Songwe
Related public register
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Management Framework
Related public register
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Management Framework
Related public register
21/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Impact Assessment Report - Karonga Songwe Road Project - Section M1
Related public register
16/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/03/2020 - Umsiedlungsplan - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/03/2020 - Umsiedlungsplan - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/10/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kamuzu International Airport to Mzimba
Related public register
14/10/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kacheche to Chiweta

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen