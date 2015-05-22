ITALY-FRANCE INTERCONNECTOR

Übersicht
The project consists of the Italian part of the high voltage direct current (HVDC) link Piedmont-Savoy connecting France (Grand-Ile, Savoy ) and Italy (Piossasco, Piedmont) across the Alps. The interconnector comprises two independent HVDC bipoles having a rated capacity of 600 MW each. Each bipole consists of two converters and two 190 km-long underground cables. The cables will be, wherever possible, integrated with existing roads and motorway infrastructures. The Alps will be crossed through the second Frejus motorway tunnel currently being implemented between Bardonecchia and Modane.
The project will contribute to substantially increasing the transmission capacity of the France-Italy connection, thereby enhancing electricity market integration.
The impact that can be expected from the project is mainly associated with the construction phase. It may include noise, vibrations, traffic disruption, pollution from construction machinery, terrain excavation and disposal of the associated waste. Environmental studies have been carried out and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.
The Bank will require the promoters to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.