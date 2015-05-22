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ITALY-FRANCE INTERCONNECTOR

Unterzeichnung(en)

Betrag
297.600.002 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 297.600.002 €
Energie : 297.600.002 €
Unterzeichnungsdatum
4/07/2017 : 2 €
4/07/2017 : 67.600.000 €
4/07/2017 : 100.000.000 €
21/07/2017 : 130.000.000 €
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21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALY-FRANCE INTERCONNECTOR
Zugehörige Pressemitteilungen
Terna: EIB-Finanzierung von 130 Millionen Euro für Verbundleitung „Italien–Frankreich“

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Mai 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/07/2017
20140370
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ITALY-FRANCE INTERCONNECTOR
PIEMONTE SAVOIA SRL, TERNA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 298 million
EUR 783 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the Italian part of the high voltage direct current (HVDC) link Piedmont-Savoy connecting France (Grand-Ile, Savoy ) and Italy (Piossasco, Piedmont) across the Alps. The interconnector comprises two independent HVDC bipoles having a rated capacity of 600 MW each. Each bipole consists of two converters and two 190 km-long underground cables. The cables will be, wherever possible, integrated with existing roads and motorway infrastructures. The Alps will be crossed through the second Frejus motorway tunnel currently being implemented between Bardonecchia and Modane.

The project will contribute to substantially increasing the transmission capacity of the France-Italy connection, thereby enhancing electricity market integration.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The impact that can be expected from the project is mainly associated with the construction phase. It may include noise, vibrations, traffic disruption, pollution from construction machinery, terrain excavation and disposal of the associated waste. Environmental studies have been carried out and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoters to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALY-FRANCE INTERCONNECTOR
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Terna: EIB-Finanzierung von 130 Millionen Euro für Verbundleitung „Italien–Frankreich“

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALY-FRANCE INTERCONNECTOR
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77102990
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140370
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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