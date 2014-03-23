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KUTAISI WASTE WATER

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Georgien : 100.000.000 €
Wasser, Abwasser : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/10/2015 : 100.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Promoter’s project monitoring information - EN
Related public register
25/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KUTAISI WASTE WATER
Related public register
05/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KUTAISI WASTE WATER - EIA Report
Zugehörige Pressemitteilungen
Georgien: EIB unterstützt Sanierungsprogramm für die Wasserwirtschaft mit 100 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/10/2015
20140323
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KUTAISI WASTE WATER PROJECT
UNITED WATER SUPPLY COMPANY OF GEORGIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 105 million
EUR 280 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Investments to build, rehabilitate and modernise municipal water-sector infrastructure.

Improving water supply in Kutaisi, Ureki and Zugdidi as well as wastewater collection and treatment in Kutaisi, Poti and Ureki.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project financed by the EIB loan concerns wastewater collection and treatment in Kutaisi. The project will provide significant environmental, health and social benefits by securing permanent access to safe water and sanitation services to a large number of people. The project will be subject to environmental impact assessment (EIA). Compliance with all applicable national environmental legislation as well as EU environmental and social principles, standards and practices will be verified during appraisal.

Procurement will be in line with the EIB procurement guidelines, requiring international publication in the Official Journal of the EU for large contracts.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
25/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KUTAISI WASTE WATER
05/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KUTAISI WASTE WATER - EIA Report
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Promoter’s project monitoring information - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Georgien: EIB unterstützt Sanierungsprogramm für die Wasserwirtschaft mit 100 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KUTAISI WASTE WATER
Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59973941
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140323
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Georgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KUTAISI WASTE WATER - EIA Report
Datum der Veröffentlichung
5 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64792479
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140323
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Georgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/06/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KUTAISI WASTE WATER
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05/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KUTAISI WASTE WATER - EIA Report
Andere Links
Übersicht
KUTAISI WASTE WATER PROJECT
Datenblätter
KUTAISI WASTE WATER
Weitere Veröffentlichungen
Promoter’s project monitoring information - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Georgien: EIB unterstützt Sanierungsprogramm für die Wasserwirtschaft mit 100 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Georgien: EIB unterstützt Sanierungsprogramm für die Wasserwirtschaft mit 100 Millionen Euro
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05/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KUTAISI WASTE WATER - EIA Report

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen