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APRR MODERNISATION ET SECURITE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
275.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 275.000.000 €
Verkehr : 275.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/06/2015 : 275.000.000 €
Andere Links
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28/03/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - APRR MODERNISATION ET SECURITE II
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21/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - APRR MODERNISATION ET SECURITE II
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - APRR MODERNISATION ET SECURITE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/06/2015
20140316
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
APRR MODERNIZATION AND EXTENSION 2014
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 275 million
EUR 617 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of elements of the scheduled 2014-2018 investment programme under the State concession.

The majority of the benefits of the project are expected to be improvements in environment and in traffic fluidity and management, leading to reduced congestion. In addition, most of the planned investments are located on the TEN-T.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project schemes fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EC, except for the new link between A89 and A6 which falls under Annex I. Compliance with the SEA Directive 2001/42/EC, EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directives 2009/147/EC will be reviewed at appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and/or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC]) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. It should be noted that since 2007, tender procedures for works, services and supplies by motorway concessionaires in France are defined in line with the relevant EU Directives transposed in French law. These procedures have been included in APRR and AREA concession contracts. Compliance with the Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure (to be approved in 2014) will also be verified at appraisal.

Weitere Unterlagen
28/03/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - APRR MODERNISATION ET SECURITE II
21/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - APRR MODERNISATION ET SECURITE II
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - APRR MODERNISATION ET SECURITE II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - APRR MODERNISATION ET SECURITE II
Datum der Veröffentlichung
28 Mar 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54989899
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140316
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - APRR MODERNISATION ET SECURITE II
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58530013
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140316
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - APRR MODERNISATION ET SECURITE II
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
216188062
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140316
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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28/03/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - APRR MODERNISATION ET SECURITE II
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21/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - APRR MODERNISATION ET SECURITE II
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - APRR MODERNISATION ET SECURITE II
Andere Links
Übersicht
APRR MODERNIZATION AND EXTENSION 2014
Datenblätter
APRR MODERNISATION ET SECURITE II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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