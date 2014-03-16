APRR MODERNISATION ET SECURITE II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project consists of elements of the scheduled 2014-2018 investment programme under the State concession.
The majority of the benefits of the project are expected to be improvements in environment and in traffic fluidity and management, leading to reduced congestion. In addition, most of the planned investments are located on the TEN-T.
The project schemes fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EC, except for the new link between A89 and A6 which falls under Annex I. Compliance with the SEA Directive 2001/42/EC, EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directives 2009/147/EC will be reviewed at appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and/or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC]) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. It should be noted that since 2007, tender procedures for works, services and supplies by motorway concessionaires in France are defined in line with the relevant EU Directives transposed in French law. These procedures have been included in APRR and AREA concession contracts. Compliance with the Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure (to be approved in 2014) will also be verified at appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.