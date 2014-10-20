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LIGNE DE CREDIT BOA BURKINA FASO ET NIGER

Unterzeichnung(en)

Betrag
8.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Burkina Faso : 3.000.000 €
Niger : 5.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 8.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/04/2016 : 3.000.000 €
14/03/2016 : 5.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/03/2016
20140299
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LIGNE DE CREDIT BOA BURKINA FASO ET NIGER
BANK OF AFRICA - BURKINA FASO, BANK OF AFRICA - NIGER
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 11 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Ligne de crédit visant à soutenir le développement des entreprises privées et du secteur financier, y compris la microfinance, dans les deux pays sahéliens parmi les moins développés au monde (Burkina Faso et Niger). Les prêts seront octroyés aux filiales du Groupe Bank of Africa dans ces pays.

Financement d'investissements mis en oeuvre par des petites et moyennes entreprises ou des particuliers.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Les intermédiaires financiers s'assureront que les bénéficiaires finaux respecteront, le cas échéant, les législations nationales et de l'UE en matière environnementale.

Les intermédiaires financiers s'assureront que les bénéficiaires finaux respecteront, le cas échéant, les législations nationales et de l'UE applicables.

Kommentar(e)

Maximum EUR 3 millions pour BOA Burkina Faso
Maximum EUR 8 millions pour BOA Niger

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen