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JIRAMA WATER III - PRIORITAIRE

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
61.159.800 €
Länder
Sektor(en)
Madagaskar : 61.159.800 €
Wasser, Abwasser : 61.159.800 €
Unterzeichnungsdatum
7/10/2020 : 26.159.800 €
9/12/2019 : 35.000.000 €
(*) Einschließlich 26.159.800 € Investitionszuschüsse vergeben durch AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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Madagaskar : Europa vergibt ein Darlehen von 35 Millionen Euro und Zuschuss von 30 Millionen Euro für Trinkwasserprojekt Jirama Water III – Prioritaire
Story zum Projekt
Wasserprojekt für Antananarivo: Wem nutzt die neue Infrastruktur?

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2019
20140271
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JIRAMA WATER III - PRIORITAIRE
JIRO SY RANO MALAGASY SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 61 million
EUR 74 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Le projet concerne l'alimentation en eau potable d'Antananarivo, la capitale de Madagascar. Le projet consiste en l'augmentation de la capacité de production des usines d'eau potable, des ouvrages de transfert et du réseau de distribution ainsi que du remplacement de conduites vétustes. Le projet desservira environ 1 250 000 habitants.

En ameliorant l'accès à l'eau potable et en augmentant la qualité et l'éfficacité du service, le projet aura un impact social et sanitaire benéfique pour la population, en particulier pour la frange vulnerable à bas revenus (avec une baisse de la mortalité infantile). Le projet contribuera également in fine à accroître la productivité du travail ainsi que la cohesion sociale et une croissance économique inclusive.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet sera bénéfique pour la santé publique et l'environnement. La Banque va s'assurer que les composantes du projet fassent l'objet d'une vérification préliminaire et de la délimitation du champ d'évaluation en ligne avec les procédures de la Banque. Les aspects liés à l'adaptation au changement climatique seront examinés lors de l'instruction du projet.

La Banque exigera que le promoteur s'assure que la mise en oeuvre du projet est réalisée conformément au Guide de Passation de Marché de la Banque.

Under Global Europe NDICI guarantee

Dans le cadre de la garantie EFSD+

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JIRAMA WATER III - PRIORITAIRE
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94449646
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140271
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - JIRAMA WATER III - PRIORITAIRE - Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CPRP)
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125301275
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20140271
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JIRAMA WATER III - PRIORITAIRE - Rapport d'Etude d'Impact Environnementale et Sociale
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125304410
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140271
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
JIRAMA WATER III - PRIORITAIRE
Datenblätter
JIRAMA WATER III - PRIORITAIRE
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen