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BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 75.000.000 €
Industrie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/03/2015 : 75.000.000 €
Andere Links
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17/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB stärkt Bekaerts technologische Führungsposition

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/03/2015
20140270
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
BEKAERT NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 166 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's R&D activities in the period 2014-2016 in the field of steel wire transformation and coatings.

The project comprises the promoter’s European expenditures in research, development and innovation (RDI) in the field of (i) advanced metal transformation, (ii) advanced materials and (iii) coatings. The main project deliverables include new material, improved manufacturing processes and equipment to differentiate and provide more value to customers and to cope with competition from rival materials and substitutive products. The project will be carried out in the promoter’s R&D centre in Belgium and in cooperation with research institutes and suppliers in the EU. The project’s economic life is estimated at 8 years.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project and therefore the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) as per Directive 2011/92/EU is unlikely. The Bank’s services will however verify the environmental details as part of their due diligence.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
17/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB stärkt Bekaerts technologische Führungsposition

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
Datum der Veröffentlichung
17 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55889902
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140270
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75503135
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140270
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
Andere Links
Übersicht
BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
Datenblätter
BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB stärkt Bekaerts technologische Führungsposition

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen