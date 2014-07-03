BOCCONI NEW CAMPUS

Übersicht
Construction of a new urban campus for Bocconi University. The project will also cover student scholarships and other student financial support put in place by the university.
The objectives of the proposed project are: (i) to design and construct a new campus for Bocconi University in Milan and (ii) to provide financial support to students at Bocconi University. Bocconi is a research university of international standing in business, economics, and law. Its research projects are funded by national and supranational institutions.
Universities are not specifically mentioned in the Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment (EIA), though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to Urban Development. The Bank’s services will verify the screening decisions taken by the Competent Authority, and will review all environmental aspects including potential impacts on nature conservation sites (ex: Natura 2000) during appraisal. The energy efficiency standards to be achieved by the new buildings will also be examined during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement. However, the promoter is expected to be a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority, implying that there are no public procurement related concerns at the outset.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.