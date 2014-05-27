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CEPS TRANSMISSION GRID

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.050.414 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 180.050.414 €
Energie : 180.050.414 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2014 : 180.050.414 €
Andere Links
Related public register
17/09/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID
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05/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEPS TRANSMISSION GRID
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CEPS TRANSMISSION GRID
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB unterstützt Modernisierung des tschechischen Stromübertragungsnetzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2014
20140245
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CEPS TRANSMISSION GRID
CEPS AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 180 million
EUR 360 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project covers a 2014-2018 investment programme for the modernisation and extension of the high voltage electricity transmission network in the Czech Republic.

The programme is expected to enable the promoter to cater for growth demand in specific areas of Czech Republic, improve the safety of the system, support the efficient operation of the electricity market in the Central and Eastern Europe region and maintain the reliability and quality of electricity supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By their technical characteristics, some programme schemes fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive. The impacts that can be typically expected for these sub-projects relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, impact on flying vertebrates and disturbance during construction. Environmental impact assessments have been carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
17/09/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID
05/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEPS TRANSMISSION GRID
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CEPS TRANSMISSION GRID
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB unterstützt Modernisierung des tschechischen Stromübertragungsnetzes

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID
Datum der Veröffentlichung
17 Sep 2014
Sprache
Tschechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54601186
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140245
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEPS TRANSMISSION GRID
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55885337
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140245
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CEPS TRANSMISSION GRID
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
167822912
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140245
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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17/09/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID
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05/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEPS TRANSMISSION GRID
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Datenblätter
CEPS TRANSMISSION GRID
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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