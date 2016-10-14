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TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/10/2017 : 50.000.000 €
14/12/2017 : 50.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/10/2017
20140240
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing the first phase of the BRUA gas interconnection project to be implemented by Transgaz

Enhancing the security of gas supply in the European Union

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental impact assessment process is in the final stage and authorisation is expected by November 2016. The pipeline is to be routed to avoid environmentally sensitive areas to the extent possible and to follow existing rights of way where appropriate, thus maintaining the integrity of sensitive zones. The impact that can typically be expected is mainly temporary, related to construction works and can usually be well managed by appropriate construction measures.

The investments fall under EU public procurement legislation. The Bank will review with the promoter the proposed procurement procedures and will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the program have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68169508
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 1
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79716881
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79725277
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Waste Management Plan
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79722300
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Biodiversity Management Plan
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79715794
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment Scoping Report
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79719627
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Pollution Prevention Management Plan
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79726153
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Emergency Response Management Plan
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79722688
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 2
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79719626
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Land Acquisition Framework
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79724294
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Water Crossing Management Plan
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79719106
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Community Health, Safety and Security Management Plan
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79722392
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Stakeholders Engagement Plan
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79726968
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Hazardous Materials Management Plan
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79726769
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Social Impact Assessment
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79716882
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Management Plan (ESMP)
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79721262
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
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Europäische Union
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Rumänien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Reinstatement Management Plan
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79728011
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 4
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79721779
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Water Resources Management Plan
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79726770
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Suplementary Environmental Impact Assesment
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79726902
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79723287
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
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Europäische Union
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Englisch
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Finanzierung
Nummer des Dokuments
79719011
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140240
Sektor(en)
Energie
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Umweltinformationen
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Projektnummer
20140240
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Projektnummer
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Umweltinformationen
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Projektnummer
20140240
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Energie
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79723288
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Umweltinformationen
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Sprache
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24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
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TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
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TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Zugehörige Pressemitteilungen
Erstes EIB-Darlehen an ein rumänisches Unternehmen in Landeswährung – Bank der EU fördert Modernisierung der Gasversorgung in Europa mit der EFSI-Garantie
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB-Darlehen für die Verbesserung und Diversifizierung der Gasversorgung in Europa

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14/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Cultural Heritage Management Plan
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24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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