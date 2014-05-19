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GATE LNG TERMINAL EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
38.250.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 38.250.000 €
Energie : 38.250.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/10/2014 : 38.250.000 €
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Related public register
22/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GATE LNG TERMINAL EXPANSION
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - GATE LNG TERMINAL EXPANSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Gate terminal B.V. unterzeichnet Finanzierungsvertrag von 76 Millionen Euro für den Bau von Flüssigerdgas-Umschlaganlagen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/10/2014
20140236
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GATE LNG TERMINAL EXPANSION
KONINKLIJKE VOPAK NV NEDERLANDSE GASUNIE NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 38 million
EUR 109 million
Ort
Sektor(en)
  • Energie - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
Beschreibung
Ziele

The project concerns the extension of the Bank-financed Gate terminal, a Liquefied Natural Gas (LNG) import and export terminal in the Port of Rotterdam. The project will allow LNG break bulk by means of a dedicated and open access loading facility for small LNG tanker ships. These tanker ships can in turn efficiently facilitate onward LNG distribution and fuelling of ships that run on LNG.

The Project's objectives are to allow the bulk breaking of LNG, enabling efficient onward LNG distribution and use of LNG as clean shipping fuel.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As the project has been screened-out of the EIA Directive based on the technical characteristics of the project and the criteria defined in the Dutch Decree on Environmental Impact Assessment, a formal request has been made to the promoter to provide a written confirmation from the competent authority that the project (including the basin and quay wall construction to be carried out by the Port of Rotterdam (PoR)) does not have a significant negative impact on any site of nature conservation importance.

The detailed procurement procedures and their adequacy with the EIB Guide to Procurement will be determined during appraisal.

Weitere Unterlagen
22/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GATE LNG TERMINAL EXPANSION
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - GATE LNG TERMINAL EXPANSION
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Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Gate terminal B.V. unterzeichnet Finanzierungsvertrag von 76 Millionen Euro für den Bau von Flüssigerdgas-Umschlaganlagen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GATE LNG TERMINAL EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53798030
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GATE LNG TERMINAL EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84782123
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140236
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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22/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GATE LNG TERMINAL EXPANSION
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - GATE LNG TERMINAL EXPANSION
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Übersicht
GATE LNG TERMINAL EXPANSION
Datenblätter
GATE LNG TERMINAL EXPANSION
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen