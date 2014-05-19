GATE LNG TERMINAL EXPANSION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
The project concerns the extension of the Bank-financed Gate terminal, a Liquefied Natural Gas (LNG) import and export terminal in the Port of Rotterdam. The project will allow LNG break bulk by means of a dedicated and open access loading facility for small LNG tanker ships. These tanker ships can in turn efficiently facilitate onward LNG distribution and fuelling of ships that run on LNG.
The Project's objectives are to allow the bulk breaking of LNG, enabling efficient onward LNG distribution and use of LNG as clean shipping fuel.
As the project has been screened-out of the EIA Directive based on the technical characteristics of the project and the criteria defined in the Dutch Decree on Environmental Impact Assessment, a formal request has been made to the promoter to provide a written confirmation from the competent authority that the project (including the basin and quay wall construction to be carried out by the Port of Rotterdam (PoR)) does not have a significant negative impact on any site of nature conservation importance.
The detailed procurement procedures and their adequacy with the EIB Guide to Procurement will be determined during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.