Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE

Unterzeichnung(en)

Betrag
38.400.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 38.400.000 €
Energie : 38.400.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/11/2015 : 38.400.000 €
Andere Links
Related public register
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Related public register
07/11/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/11/2015
20140235
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 41 millions
EUR 84 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet porte sur la modification d’une centrale de production de chaleur alimentée au charbon de 450 MWth et la construction d’une nouvelle infrastructure, comprenant un centre de stockage de biomasse, afin de permettre que 50% de la production de chaleur provienne de pellets de biomasse. La chaleur sera produite dans la commune de Saint-Ouen et alimentera le système de chauffage urbain de Paris.

Augmentation de la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique du réseau de chauffage urbain CPCU par l’évolution de la centrale de production de chaleur CPCU située à St-Ouen (93).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Une partie du projet relève de l'Annexe II de la Directive 2011/92/CE ERE et a été retenue par l'autorité compétente. L'usine a une puissance thermique qui dépasse les 50 MWth ce qui signifie que la Directive de l'Union européenne sur des émissions industrielles (2010/75/UE) s'applique à ce projet. Les matières provenant de la biomasse sont basées sur des pellets de bois importés et/ou produits en France ; la durabilité et la justification économique du projet seront étudiées ultérieurement. La conformité du projet avec les normes de durabilité environnementales et sociales de la BEI sera vérifiée lors de l'instruction.

La Banque exigera du promoteur qu'il veille à ce que les marchés relatifs à la mise en œuvre du projet aient été ou soient attribués conformément à la législation de l'UE sur la passation des marchés publics (directive 2004/17/CE) [modifiant les Directives 1989/665/CEE et 1992/13/CEE], avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne le cas échéant.

Weitere Unterlagen
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
07/11/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56465601
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140235
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55918245
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140235
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77391213
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140235
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Related public register
07/11/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Andere Links
Übersicht
CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Datenblätter
CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen