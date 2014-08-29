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ROUTE 10 RAIL REHABILITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kosovo* : 80.000.000 €
Verkehr : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2022 : 38.000.000 €
8/12/2015 : 42.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
Related public register
05/02/2020 - Umsiedlungsplan - ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Kosovo: Europäische Kommission und EIB fördern Modernisierung des Eisenbahnnetzes mit zunächst 82 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 August 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2015
20140232
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
INFRASTRUKTURA E HEKURUDHAVE TE KOSOVES - INFRAKOS SHA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 245 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the rehabilitation of 139 km of single track railway from the northern border with Serbia to the southern border with FYROM.

This is a strategic transport project, including TEN-T. Furthermore, the project will contribute to the objective of Economic and Social Cohesion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If situated in the EU, the project would fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU and would therefore be subject to a screening decision to determine whether an EIA procedure is necessary. The environmental procedure applied on the project as well as its potential for negative social impacts are to be further assessed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence. This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
05/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
05/02/2020 - Umsiedlungsplan - ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Kosovo: Europäische Kommission und EIB fördern Modernisierung des Eisenbahnnetzes mit zunächst 82 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
Datum der Veröffentlichung
5 Feb 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57334837
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140232
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Kosovo*
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
Datum der Veröffentlichung
5 Feb 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126593662
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20140232
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Kosovo*
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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05/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
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05/02/2020 - Umsiedlungsplan - ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
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Übersicht
ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
Datenblätter
ROUTE 10 RAIL REHABILITATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Kosovo: Europäische Kommission und EIB fördern Modernisierung des Eisenbahnnetzes mit zunächst 82 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen