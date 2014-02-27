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HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
249.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 249.000.000 €
Wasser, Abwasser : 249.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/04/2015 : 249.000.000 €
Andere Links
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23/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/04/2015
20140227
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN
LAND NIEDERSACHSEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 249 million
EUR 498 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Financing of investments in flood and coastal protection measures in the Bundesland Niedersachsen.

Active flood and coastal protection works from 2014 to 2018.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the schemes are expected to fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EEC and 2003/35/EC and will be screened by the Competent Authorities. In addition the project has the potential to impact Natura 2000 sites and so compliance with the Habitats (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) would be assessed and where applicable, full EIA’s and signed declarations would be required in keeping with the legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Dir 2004/18/EC Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55553541
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140227
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130941119
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140227
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
23/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN
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Andere Links
Übersicht
HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN
Datenblätter
HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen