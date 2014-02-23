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TURK TRAKTOR RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 35.000.000 €
Industrie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2015 : 35.000.000 €
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Related public register
03/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TURK TRAKTOR RDI
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TURK TRAKTOR RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: 35 Millionen Euro für die FEI-Aktivitäten von TÜRK TRAKTÖR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 März 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2015
20140223
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TURK TRAKTOR RDI
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINALARI AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 78 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a selection of the promoter's research, development and innovation (RDI) investments within five years, related to the design and production of tractors.

The project would strengthen the promoter's capacity to develop new technology for its future models, in particular through reduced emissions and improved performance.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out within five years in existing facilities already used for similar activities, and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) if located in the EU, according to Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issues, including the coherence with the principles underlying the EU directives, will however be verified during the project’s appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Kommentar(e)

The "Proposed EIB finance" and the "Total project cost" figures provided below represent initial EIB estimates of maximum amounts and are subject to verification during appraisal. As such, the final amounts may vary.

Weitere Unterlagen
03/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TURK TRAKTOR RDI
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TURK TRAKTOR RDI
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Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: 35 Millionen Euro für die FEI-Aktivitäten von TÜRK TRAKTÖR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TURK TRAKTOR RDI
Datum der Veröffentlichung
3 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64520635
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140223
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TURK TRAKTOR RDI
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94322916
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140223
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
03/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TURK TRAKTOR RDI
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Datenblätter
TURK TRAKTOR RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: 35 Millionen Euro für die FEI-Aktivitäten von TÜRK TRAKTÖR

Aktuelles und Storys

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Türkei: 35 Millionen Euro für die FEI-Aktivitäten von TÜRK TRAKTÖR
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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